نشرة التوك شو| أبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية وحقيقة تدخل محافظ البحيرة في قضية الطفل ياسين

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة تدخل محافظ البحيرة في القضية

أكد عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، أن واقعة طفل دمنهور تعود إلى أكثر من عام، وتقدم خلالها ذوو الطفل ببلاغ رسمي، لتبدأ التحقيقات ويُحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الأدلة من خلال التحريات وتقارير الطب الشرعي.

وأشار مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الجلسة الأولى شهدت الاستماع لمرافعته ومرافعة محاميّ المتهم، مؤكدًا احترامه الكامل لحق الدفاع كحق دستوري، مضيفًا: "ترافعنا، وهم بدورهم قدموا دفاعهم، ونحن في جميع الأحوال انتصر القضاء المصري وتم الحكم بالمؤبد على المتهم".

عبد الحكيم عبد الناصر عن تسريب مكالمة والده مع القذافي: "صيد في الماء العكر"

أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن والده كان رجل دولة من الطراز الرفيع، وكان يدرك جيدًا موازين القوى والتوازنات الدولية خلال المرحلة التي قاد فيها البلاد.

وقال عبد الحكيم في تصريحات هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن جمال عبد الناصر أعاد بناء القوات المسلحة من جديد بعد نكسة 1967، واستعاد ثقة الشعب، وكانت الإرادة الشعبية هي التي أعادته للحكم رغم إعلانه التنحي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو من تمسك بوجوده كقائد وطني.

مصطفى بكري: محاولات لاستغلال قضية ياسين لإثارة فتنة طائفية

حذّر الإعلامي مصطفى بكري من محاولات بعض الجهات لاستغلال قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء في دمنهور، لإشعال فتنة طائفية تهدد الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أكد بكري أن الشائعات التي روّجت لتورط محافظ البحيرة جاكلين عازر في القضية لا أساس لها، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات التحريض.

اللواء رضا فرحات: قانون الإدارة المحلية لا يتناسب مع احتياجات مصر الحالية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق اللامركزية المنشودة في مصر.

وأضاف فرحات خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن غياب هذا القانون الذي من المفترض أن يحدد آليات العمل داخل المحليات ويمنح المحافظين صلاحيات أوسع، يعطل بشكل كبير تطوير الإدارة المحلية في البلاد.

استشاري نفسي: بناء الثقة مع الأطفال يحميهم من جرائم التحرش

أكدت الدكتورة دينا نعوم، استشارية الطب النفسي، أن بناء علاقة ثقة مفتوحة مع الأطفال هو الخطوة الأولى للوقاية من التحرش الجنسي.

خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أوضحت نعوم أن تعليم الأطفال من سن مبكرة حدود جسدهم الشخصية، بما يشمل الأجزاء الخاصة، يساعد في منع وقوع التحرش.

شريف عامر: أين عاصفتي؟.. ومنار غانم: التأثير لم يكن شاملاً

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال الإعلامي شريف عامر "أين عاصفتي؟" وذلك حول مدى تأثير العاصفة الترابية التي تم التحذير منها على بعض المحافظات مثل القاهرة الكبرى.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "سي إم بي سي مصر"، أشارت غانم إلى أن تأثير العاصفة لم يكن شاملاً لجميع محافظات الجمهورية.

"إسكان النواب" تكشف أبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية حاسمة تجاه ملف "الإيجار القديم" الذي يلامس حياة ملايين المصريين.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، أوضح شكري أن اللجنة تستعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع الموسعة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك قبل صياغة النسخة النهائية للتعديلات المقترحة على القانون.