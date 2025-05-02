بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للصحفيين

كتب- عمرو صالح:

بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح الْيَوْم، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.



وتعقد الجمعية العمومية للصحفيين، بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها في المرات السابقة بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين، وذلك طبقا لقرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة فيما وصف بـ أطول انتخابات مرت على نقابة الصحفيين التي استمرت منذ الدعوة لأول انعقاد الجمعية في 7 مارس ثم في 21 مارس ثم إلى 4 أبريل ثم لـ 18 أبريل الجاري، وأخيرا للجمعة 5 مايو.

وكان جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، ليتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى (مارس 2023م).

2- النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفى حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت فى 27 فبراير الماضى الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمى للنقابة.

ولفت السكرتير العام، إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية فى النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى الثالث للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025م إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

• المرشحون على مقعد النقيب هم :

1- السيد محمد إبراهيم الإسكندرانى "سيد الإسكندراني" الجمهورية

2- خالد محمد زكى البلشى "خالد البلشي" حر

3- طلعت هاشم محمد فرج "طلعت هاشم" مصر الفتاة.

4- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين "عبد المحسن سلامة" الأهرام

5- حسن محمد هاشم محمد "محسن هاشم " الجيل

6- محمد بدوى أحمد عبد الله "محمد بدوي" الغد

7- محمد مغربى أحمد على " محمد المغربي" الشعب

8- نعمة محمد راشد عبد الله "نورا راشد " الجمهورية

المرشحون لعضوية مجلس النقابة:

1- محمد السيد عبد العزيز الشاذلى "محمد السيد الشاذلي" اليوم السابع

2- أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشامى "أحمد الشامى " الجمهورية

3- أحمد عاطف السيد محمد "أحمد عاطف" الوطن

4- أحمد عبد الرحمن سيد محمود الفص "أحمد الفص "الأهرام

5- أحمد على يوسف محمد "أحمد يوسف أبو هارون" الأخبار

6- أحمد محمود أحمد محمد عثمان "أحمد الليموني" الفجر

7- أحمد يحيى أحمد الديسطى "أحمد يحيى " البوابة

8- إسلام أحمد أبازيد خضرى " إسلام أبازيد" حر

9- إسماعيل فرج أحمد فرج العوامى "إسماعيل العوامى" الأهرام

10- الديب أحمد محمد أبو على "الديب أبو على " الأنباء الدولية

11- المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشناوى "معتز الشناوى "الجمهورية

12- إيمان محمد حسن عوف " إيمان عوف" المال

13- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد "أيمن عبد المجيد" روزاليوسف

14- حسين حسن أحمد أحمد "حسين الزناتي" الأهرام

15- حماد سعيد معتمد صالح الرمحى "حماد الرمحي" الدستور

16- خالد حسين محمد عبد العزيز "خالد حسين " الوطن

17- خير راغب خير بخيت "خير راغب "المصرى اليوم

18- دعاء كمال حسين النجار "دعاء النجار" الجمهورية

19- راندا عبد المنعم محمود بدر "راندا بدر الوطني" اليوم

20- ريمون فرنسيس صادق متى "ريمون المصري" حر

21- شريف محمد سمير محمد شلقامى "شريف سمير" الأهرام

22- شهناز منصور مجاهد عزام "شهناز عزام " روزاليوسف

23- شيرين حنفى محمود محمد العقاد "شيرين العقاد" الكرامة

24- صالح محمد رجب محمد "صالح رجب " العربي

25- صبحى محمد محمد أحمد شادى "صبحى أبو شادي" شباب مصر

26- عبير المرسى محمدين محمد "عبير المرسي" الأهرام

27- علاء محمد عمران على "علاء عمران" الجمهورية

28- عمرو منصور إسماعيل بدر "عمرو بدر" الدستور

29- عيسى جاد الكريم عيسى مراد "عيسى جاد الكريم" روزاليوسف

30- فيولا فهمى جرجس "فيولا فهمى " المال

31- ماهر محمد محمد حمد مقلد "ماهر مقلد" الأهرام

32- محاسن عبد الله سنوسى مهدى " محاسن السنوسي" المصرى اليوم0

33- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى "إبراهيم الدراوي" القومية.

34- محمد السيد موسى سليمان ضبعان "محمد الضبعان" صوت البلد.

35- محمد سعد عبد الحفيظ حسين "محمد سعد عبد الحفيظ" الشروق.

36- محمد سعيد محمد سليمان "محمد سعيد" أخبار اليوم.

37- محمد سيد أحمد سيد خراجة "محمد خراجة" الأهرام.

38- محمد شبانة عبد العزيز بدوى "محمد شبانة" الأهرام.

39- محمد عبد الظاهر عبد الظاهر حمدان "محمد عبد الظاهر" المصرية.

40- منى محمد عبد الحميد هارون الطراوى "منى الطراوي" الفتح.

41- نرمين أحمد سليمان أحمد " نرمين سليمان" أخبار اليوم.

42- هانى عزت عبد المعين عبد الرحمن "هانى عزت" الأهرام.