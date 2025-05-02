أمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 7 مايو 2025.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم الجمعة يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

السبت والأحد

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

من الإثنين إلى الأربعاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.