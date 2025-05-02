اليوم.. عمومية الصحفيين تنتخب نقيب و6 من أعضاء المجلس

كتب- عمرو صالح:

تعقد اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، مرشح تحت السن، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أعلنت أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين.

ويشمل جدول الأعمال:

1. السلام الجمهوري.

2. كلمة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

3. بيان الجمعية العمومية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

4. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

5. النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

6. التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في31/12/2024،وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة2025م.

7. التوصيات والقرارات.

8. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.