إعلان

اليوم.. عمومية الصحفيين تنتخب نقيب و6 من أعضاء المجلس

07:00 ص الجمعة 02 مايو 2025

نقابة الصحفيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

تعقد اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، مرشح تحت السن، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أعلنت أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين.

ويشمل جدول الأعمال:

1. السلام الجمهوري.

2. كلمة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

3. بيان الجمعية العمومية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

4. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

5. النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

6. التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في31/12/2024،وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة2025م.

7. التوصيات والقرارات.

8. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي انتخابات نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة التوك شو| أبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية وحقيقة تدخل محافظ البحيرة في قضية الطفل ياسين

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات