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تحتوى على نسبة هائلة من النيكوتين.. "الصحة" تُحذر من السجائر الإلكترونية

06:00 ص الجمعة 02 مايو 2025

السجائر الإلكترونية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من السجائر الإلكترونية، حيث كشفت عن حقيقة الشائعات التي انتشرت بشأن عدم وجود أضرار لها بنفس قدر السجائر التقليدية.

وقالت وزارة الصحة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت: "تحتوى السجائر الإلكترونية على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات.

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وزارة الصحة والسكان السجائر الإلكترونية أمراض القلب النيكوتين
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