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مستشار الرئيس للصحة يوضح كيفية الوقاية لمرضى الصدر من تأثير الأتربة

03:30 ص الجمعة 02 مايو 2025

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، من تأثير العواصف الترابية والرياح على مرضى الأمراض الصدرية، مثل الربو والسدة الرئوية، مشيرًا إلى أنها قد تؤثر حتى على الأصحاء.

خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أوضح أن الأتربة تهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وقد تحمل جراثيم أو فيروسات تزيد من المخاطر.

وأكد أن الجسم مزود بفلاتر طبيعية تبدأ من الأنف لتصفية الهواء، لكن الأتربة الدقيقة قد تصل إلى الرئتين.

ونصح تاج الدين مرضى الأمراض التنفسية بالبقاء في المنزل خلال العواصف، واستخدام الكمامات أو منديل مبلل عند الخروج، مع الالتزام بالبخاخات الوقائية التي تحتوي على موسعات للشعب الهوائية وكورتيزون موضعي.

وأوصى الأصحاء بتجنب الخروج في الأجواء الترابية، والمرضى بتناول الأدوية الوقائية الموصوفة لهم بانتظام، مشيدًا بالتحذيرات المبكرة من هيئة الأرصاد التي تساعد في تقليل المخاطر.

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الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة مرضى الحساسية العواصف الترابية
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