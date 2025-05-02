نشاط مكثف لوزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر خلال زيارته لمصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت زيارة "فرانسوا جيرسو" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له نشاطا مكثفا، تلبية لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، له، لتفقد عدد من الأنشطة والمشروعات الزراعية الهامة في مصر في إطار ما تم الاتفاق عليه ضمن خطة التعاون والدعم وتبادل الخبرات.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم إعداد برنامج للزيارات الهامة لتفقد مواقع الإنتاج في بعض المشروعات الزراعية الهامة سواء التابعة للقطاع الخاص او المحطات والكيانات التصديرية والبحثية الزراعية، حتى يطلع الوفد الملاجاشي على التقنيات الزراعية في مصر، لبحث إمكانيات نقل التجارب إلى جمهورية مدغشقر والعمل على زيادة انسياب السلع الزراعية الي دول العالم،

والتقى فرانسوا جيرسو" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، الدكتور عبد الحكيم الواعر -المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بحضور السفيرة الممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، لبحث أوجه التعاون بين المنظمة وجمهورية مدغشقر من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين المنظمة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم تحول نظم الأغذية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي ودعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن الوزير الملاجاشي والوفد المرافق له، تفقد احدى مواقع مزارع وشركات القطاع الخاص بمنطقة النوبارية، حيث تم تقديم شرحاً وافياً عن أنشطة الشركة ومجالات عملها فيما يخص زراعة وتصدير البطاطس سواء في زراعة التقاوي المستوردة او استنباط سلالات جديدة مناسبة للزراعة في الأجواء المصرية، فضلاً عن زيارة مواقع انتاج العنب ومشاتل لانتاج الاصول الوراثية لمزرعة الموالح التابعة للشركة.

وأضاف "موسى"، أن الوفد تفقد أيضا إحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع وانتاج المعدات الزراعية بمختلف أشكالها سواء التي تعمل بالطاقة الكهربائية او السولار، حيث استعرض مسؤولي الشركة عرضا توضيحيا حول أنشطة الشركة والدول الافريقية التي تصدر اليها منتجاتها حيث يبلغ عددها اكثر من ١٢ دولة افريقية.

وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن زيارة وفد دولة مدغشقر إلى مصر، شملت أيضا زيارة محافظة كفر الشيخ، حيث استقبلهم في مستهل الزيارة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ للترحيب بهم خلال زيارتهم للمحافظة ومشروعاتها الزراعية.

وتفقد الوفد يرافقه محافظ كفر الشيخ والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مركز البحوث والتدريب في الأرز التابع لمركز البحوث الزراعية بسخا، حيث تم استعراض الأصناف الجديدة من الأرز، ومدى ملاءمتها للتغيرات المناخية، فضلا عن البرامج الارشادية الحديثة، وجهود تطوير انتاج الأرز في مصر.

وأوضح موسى أن الزيارة شملت أيضا تفقد محطة غربلة تقاوي الأرز وإعداد تقاوي الأرز بمركز البحوث والتدريب للأرز بسخا، حيث تم استعراض الجهود البحثية لقسم بحوث الأرز، الذي نجح في استنباط جميع الأصناف المزروعة حاليًا في مصر وأسهمت هذه الجهود في جعل مصر في صدارة دول العالم من حيث إنتاجية الأرز بوحدة المساحة.

وقال أنه تم أيضا زيارة المركز الدولي للتلقيح الصناعي بـسخا للتعرف على أصناف وأنواع اللقاحات التي تدمج بين السلالات المصرية والعالمية لإنتاج سلالات جديدة تعزز إنتاج اللحوم والألبان، كذلك معمل الأبحاث والتجارب، ووحدة خدمات مربي ماشية الألبان، ومعمل التحليل الميكروبي، ومعمل الإخصاب المعملي، ومعمل تحليل الألبان، ومعمل نقل الأجنة، ومعمل الوراثة الجزيئية.

وأضاف أن الوفد الملاجاشي تفقد أيضا، مركز ميكنة الأرز التابع لمعهد بحوث الهندسة الزراعية بقرية ميت الديبة، حيث تفقد صوبة إعداد صواني شتلات الأرز، واستعرض ماكينات زراعة الأرز وآليات عملها، كما شملت الزيارة أيضا زيارة إحدى شركات الحاصلات الزراعية، من بينها مصنع عصر البرتقال ومصنع تجميد الفراولة وصوبة زراعة الخيار و أنواع البصل المزروعة.

من جانبه، أشاد "فرانسوا جيرسو" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاعات الزراعة والري والبحوث والإنتاج الحيواني، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الزراعة بمدغشقر.