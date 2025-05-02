علامات "الرمد الربيعي" لدى الأطفال.. كيف تتعامل معه؟

كتب- أحمد جمعة:

مع بداية فصل الربيع، تظهر بعض المتاعب الصحية على الأطفال، ويأتي في مقدّمتها "الرمد الربيعي" الذي ينظر إليه باعتباره ليس مجرد التهاب عابر في العين، بل حالة موسمية تؤرّق الأهل وتقلق الأطباء، إذ يهاجم العيون مسببًا الحكة الشديدة، والاحمرار، والدموع الغزيرة، ويُعيق الطفل عن اللعب والتركيز والنوم.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا توعوياً بشأن العلامات والأعراض التي تشير إلى إصابة الطفل بالرمد الربيعي، والتي تشمل:

* حرقان

* دموع

* إحمرار

* هرش في العيون

* إفرازات مطاطية من العين

وأوضحت الوزارة أنه في حال ملاحظة هذه الأعراض على الطفل، يجب التوجه فوراً إلى طبيب العيون لإعطاء الطفل العلاج اللازم.

والرمد الربيعي أو ما يعرف باسم (التهاب الملتحمة الربيعي)، هو أحد أنواع أمراض الحساسية التي تصيب ملتحمة العين بسبب أنواع مختلفة من الفيروسات أو البكتيريا، مما يؤدي إلى انتفاخ العين واحمرارها، ويسبب ألم مع حكة شديدة ومؤذية.

وتعود أسباب هذا المرض إلى وجود غبار في الجو، وزيادة نسبة حبوب اللقاح أو ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى حدوث ألم في العين مع حكة شديدة ومؤذية.

وتبدأ أعراض هذه الحساسية مع إحساس الشخص بوجود أجسام غريبة وخشونة في سطح العين، وعدم القدرة على تحمل الضوء أو فقدان القدرة على الرؤية بوضوح.

كيف يمكن مواجهة الرمد الربيعي؟

ويمكن اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الرمد الربيع، بما في ذلك:

* تجنب فرك العينين لأنه يسبب مزيدًا من التهيج.

* عدم الاقتراب من المناطق المليئة بالأزهار الربيعية والأشجار لأنها تكون مشبعة بالغبار والطلع.

* استخدام قطرات العيون التي تحتوي على مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفات طبية.

* وضع ضمادات باردة على العينين عند التعرض لغبار الطلع.

* زيارة الطبيب في حال التهيج المستمر للعين.

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