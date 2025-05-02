إعلان

ننشر حالات الجمع بين الدخل والمعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

03:00 ص الجمعة 02 مايو 2025

حالات الجمع بين الدخل والمعاش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حالات الجمع بين الدخل والمعاش ونص على أنه يجوز الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

السياحة تكشف أسعار تذاكر العبارات البحرية لموسم الحج 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجمع بين الدخل والمعاش حالات الجمع بين الدخل والمعاش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لميس الحديدي عن انتخابات الصحفيين: سأصوت لمن يحترم المهنة ويدافع عن حرية التعبير

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات