الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

(أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء مجلس وطني يسمى المجلس الوطني للسياحة الصحية يهدف إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها بما يؤدي إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقي الخدمات الصحية.

ويختص المجلس بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، ووضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

كما يعمل على وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقًا للمعايير العالمية وإعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة العالمية في هذا المجالات الصحية، بما يعكس مركز مصر في مؤشرات خدمات السياحة الصحية ووضع السياسات التسويقية للإعلان عنها.

ونص القرار على إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية، والإشراف على خدماتها والعمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام يصدر قرارًا بتعيينه وتحديد معاملته المالية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس،

وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره، ونتائج أعماله وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس.