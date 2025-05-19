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صورة.. عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويوجه رسالة شكر

03:44 م الإثنين 19 مايو 2025

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية

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كتب- محمد نصار:

أعلنت صفحة الإعلامي عمرو الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خضوعه لعملية جراحية.

ونشرت الصفحة، قبل قليل، صورة للإعلامي عمرو الليثي، بعد إجراء العملية الجراحية.

كما نشرت الصفحة، تعليقًا على الصورة، قائلة: ألف شكر للعالم الكبير الدكتور محمد حقي الذي أجرى الله على يديه الخير، وقام بإجراء الجراحة لي اليوم.

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عمرو الليثي عملية جراحية
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