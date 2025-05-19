وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيفي يوفر 1100 فرصة عمل

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح محمد جبران، وزير العمل، برفقة محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، اليوم الإثنين، ملتقى توظيف موسع بكوبري دمياط الحضاري، تنظمه مديرية العمل بدمياط برئاسة فتحي التلاوي، بمشاركة 50 شركة من شركات القطاع الخاص، ويهدف إلى توفير 1100 فرصة عمل لشباب المحافظة في عدد من التخصصات.

وبحسب بيان، يأتي الملتقى ضمن جولة الوزير اليوم داخل محافظة دمياط، والتي تهدف إلى متابعة جهود الوزارة في تعزيز فرص التشغيل والتدريب المهني.

وخلال فعاليات الملتقى، قام الوزير والمحافظ بتسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في إطار خطة الوزارة لدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.

وأكد الوزير جبران، في تصريحاته خلال تفقده الملتقى، أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال برامج تأهيلية متطورة، وتنظيم ملتقيات توظيف دورية في مختلف المحافظات، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الفرص.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية لتشغيل الشباب، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الإنتاج والاستثمار وبناء اقتصاد تنافسي شامل.

اقرأ أيضاً:

ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية

8 توجيهات من جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن الامتحانات