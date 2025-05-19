ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تركز على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

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