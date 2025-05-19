السيسي يستقبل نظيره اللبناني: نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية فورًا

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار.

كما تناولت المباحثات آليات دعم استقرار لبنان الشقيق، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا فيه نتائج المباحثات.

واستهل الرئيس السيسي، حديثه بالترحيب بالرئيس جوزاف عون، الذي يحل ضيفًا عزيزًا في بلده الثاني مصر، في زيارة تحمل في طياتها رمزية خاصة، وتجسد متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وتعكس ترابطا يمتد عبر العصور إذ لطالما شكلت مصر ولبنان، نموذجًا فريدًا، للأخوة العربية الحقيقية.

وأضاف: تأتي زيارة الرئيس عون، في مرحلة دقيقة وظرف إقليمي شديد التعقيد لتؤكد عمق العلاقات المصرية - اللبنانية، وصلابتها على كافة المستويات، وتعكس الترابط الوثيق بين الشعبين والحكومتين، ولقد مثلت مباحثاتنا اليوم، فرصة ثمينة لتبادل الرؤى، مع أخي الرئيس، حول سبل تعزيز التعاون بين بلدينا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتم تأكيد حرص مصر على دعم جهود لبنان في إعادة الإعمار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، في هذا المجال، كما شدد الرئيس على موقف مصر الثابت في دعم لبنان سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي أو صون سيادته الكاملة، والرفض القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها.

وأعلن الرئيس السيسي، مواصلة مصر مساعيها المكثفة واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية، من بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبناني في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني.

كما جدد الرئيس السيسي، دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان، وحث الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة.

وأضاف السيسي: لقد تطرقت مباحثاتي مع الرئيس عون كذلك، إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أكدنا ضرورة إنهاء العدوان على القطاع فورًا واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الأبرياء في غزة، كما جددنا التأكيد، على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

وتابع: من هذا المنبر، ندعو المجتمع الدولي، إلى حشد الجهود الدولية والموارد، لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع والعمل على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" كون هذا المسار، هو الضامن الوحيد، للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وواصل: تناولت مباحثاتنا أيضًا، الملفات الإقليمية الملحة، وعلى رأسها الوضع في سوريا الشقيقة، حيث جددنا دعمنا الكامل للشعب السوري الشقيق وأكدنا ضرورة أن تكون العملية السياسية، خلال الفترة الانتقالية شاملة وغير إقصائية مع استمرار جهود مكافحة الإرهاب ورفض أي مظاهر للطائفية أو التقسيم، كما شددنا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، على السيادة السورية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس السيسي، أن مصر ستظل إلى جانب لبنان الشقيق، وإلى جانب الرئيس والحكومة اللبنانية، في كل المساعي الرامية، إلى الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته، بما يلبي تطلعات شعبه النبيل، مضيفًا: لنعمل معًا من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات، ليستعيد لبنان دوره العريق كمنارة للثقافة والتنوير في المشرق والعالم العربي.. لقد كان التواصل بين مصر ولبنان إيجابيًا يهدف إلى التنمية والحضارة فقد كان هناك تواصلًا بين المصريين القدماء والفينيقيين، وفي العصر الراهن كانت مصر من أوائل الدول منذ الأربعينات التي أقامت علاقات مع لبنان، ومصر ولبنان لديهما جهد مشترك عبر السنوات الماضية في مجال الثقافة والكتابة والشعر.

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