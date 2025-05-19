سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل عدد المواطنين المرفوضين في طرح سكن لكل المصريين 5 لأكثر من 142 ألف مواطن، فيما وصل عدد من انطبق عليهم الشروط 424 ألف مواطن.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، فالعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكل مشروعات إعلان سكن لكل المصريين 5، سيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن.

وفي حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك دون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

أما العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كل مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علماً بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن عن بدء ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط؛ لتحديد العملاء ممن هم داخل أو خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة في ضوء المحددات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء؛ حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكل العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم بداية من يوم الخميس 29 مايو 2025.

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