بتكلفة 27 مليون جنيه.. رصف وتطوير 28 شارعًا بحي الطالبية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن رفع كفاءة وتطوير ورصف 28 شارعًا بحي الطالبية بتكلفة تصل إلى 27 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي في ضوء سعي المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية.

ما الشوارع التي تم تطويرها؟

لفت المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل شوارع البهنساوي، وامتداد عز الدين عمر، ومحمود القط ، ومتفرعاتهم، لتحسين حركة السير للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية

في هذا الإطار، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية بمختلف الأحياء والمراكز بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة التنقل، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ الخطة الاستثمارية بحي الطالبية بنسبة 100%

من جانبه، أكد حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بالحي بنسبة 100٪، وذلك لتحسين حركة سير المواطنين تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشار رئيس حي الطالبية، إلى أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الإنارة بالشوارع وصيانة جميع الأعمدة وإصلاح الكشافات المعطلة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية.

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