وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار رئيس أكاديمية الفنون الجديد

كتب- محمد شاكر:

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جديد لأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من: الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة وعميدة معهد النقد الفني الأسبق، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد نوار، أستاذ الجرافيك المتفرغ بكلية الفنون الجميلة، الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان الأسبق، الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والدكتور أيمن الشيوي، عميد معهد الفنون المسرحية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية للجنة.

وأكد هنو أن تشكيل اللجنة جاء إعمالًا لقواعد الشفافية والمساواة، واتباعًا للنهج المتبع في اختيار رؤساء الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن هذه اللجنة الاستشارية المتخصصة تضم قامات أكاديمية مرموقة، بهدف اقتراح مرشحين لشغل منصب رئيس أكاديمية الفنون، وذلك استنادًا إلى أسس موضوعية وأكاديمية، ووفقًا لأحكام قانون أكاديمية الفنون.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الأكاديمية تُعد منارة للفنون والإبداع في مصر والعالم العربي، وأن اختيار قيادتها الجديدة مسؤولية كبيرة تتطلب التدقيق والموضوعية، وشدد على حرص الوزارة على دعم استقلالية اللجنة وتوفير كل ما يلزم لضمان عملية اختيار شفافة، تفرز قيادة قادرة على تطوير الأكاديمية والنهوض بدورها التنويري والثقافي، واستكمال مسيرة النجاح التي أرسى دعائمها رؤساء الأكاديمية السابقون.

من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب أن اللجنة تضطلع بوضع شروط الترشح لرئاسة الأكاديمية، بالإضافة إلى الجدول الزمني لاختيار الرئيس الجديد، وأوضح أنه تم نشر جميع الشروط الخاصة بالترشح على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة المصرية وأكاديمية الفنون، حتى يتسنى لمن تنطبق عليه الشروط التقديم للمنصب.

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