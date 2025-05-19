شبورة ورياح قوية.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا مؤقتا خلال اليومين المقبلين لتعود درجة الحرارة للارتفاع مرة أخرى بنهاية الأسبوع.

وأضافت غانم، أن الحرارة حاليا تسجل على القاهرة 33 درجة وتصل بنهاية الأسبوع لـ 35 وحتى 36 درجة، وتصل لـ 40 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق وتكون سرعة الرياح بين 50 لـ 70 كم/ س على بعض المناطق المكشوفة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكدت: يوجد شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزرعية وتكون حتى الساعة الـ7 صباحا.

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