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بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة

11:33 ص الإثنين 19 مايو 2025

الفريق كامل الوزير وزير النقل

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كتب- محمد نصار:

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالسكة الحديد والمترو والشركات التابعة، بقيمة 750 جنيهًا، وذلك بنفس الضوابط السابقة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لجهود العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم، وحرص الوزارة على دعم العاملين وتحفيزهم على مواصلة الأداء المتميز.

وقد ورد ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ردًا على كتابه رقم 824 بتاريخ 11-5-2025 للموافقة على منح مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ 55 يومًا.

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كامل الوزير صرف منحة عيد الأضحى صرف مكافأة تشجيعية للعاملين
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