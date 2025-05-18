إعلان

نائب مدير صندوق النقد الدولي: مصر نجحت في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم

07:22 م الأحد 18 مايو 2025

نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إننا نثق في قدرة مصر على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدما ملموسا وكبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر نجحت في الحفاظ على سعر صرف مرن رغم التحديات الراهنة، كما أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات

وتابع: "مصر نجحت في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نايجل كلارك صندوق النقد الدولي مصر القطاع الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية الخميس المقبل؟
هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها