نائب مدير صندوق النقد الدولي: مصر نجحت في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إننا نثق في قدرة مصر على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدما ملموسا وكبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر نجحت في الحفاظ على سعر صرف مرن رغم التحديات الراهنة، كما أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات

وتابع: "مصر نجحت في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم".