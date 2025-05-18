وزير الثقافة: وضع اللمسات النهائية لافتتاح قصور ثقافة جديدة في المحافظات والقاهرة قريبا

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال الأيام المقبلة، ثلاثة مواقع ثقافية جديدة تشمل: قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان في 26 مايو الجاري، يليه بيت ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج، ثم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي في قلب القاهرة.

وأكد الوزير - في تصريح صحفي له اليوم الأحد - أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية، انطلاقا من إيمانها العميق بالدور المحوري لقصور الثقافة في بناء الوعي المجتمعي، وتشكيل شخصية المواطن المصري القادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أنه جار وضع اللمسات النهائية لافتتاح قصر ثقافة أبو قرقاص بالمنيا، وبيت ثقافة قاطية، وقصر ثقافة نخل بمحافظة شمال سيناء، وقصر ثقافة المحلة بمحافظة الغربية، وقصر ثقافة حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في تقديم الخدمة الثقافية.

وشدد الوزير على أن التوسع في إنشاء وتحديث قصور الثقافة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف الفئات والمناطق، لدعم الهوية الوطنية وتمكين الشباب والمواهب في شتى المجالات الفنية والأدبية.

وأوضح أن الخطة الحالية تشمل أيضا الاستمرار في أعمال التطوير والتجديد لعدد من المواقع الثقافية القائمة، مع التركيز على تهيئة بيئة محفزة وآمنة تمكن الجمهور من ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية بجودة عالية، مؤكدا أن الوزارة تمضي قدما في رفع كفاءة الكوادر العاملة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، بما يضمن قيام هذه المنشآت بدورها التنويري والتنموي بكفاءة.

أما عن قصور الثقافة المزمع افتتاحها خلال الشهر الجاري، قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خالد اللبان: “إن قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان يعد صرحا ثقافيا متميزا، يقع بالقرب من معبد أبو سمبل، ومقام على مساحة إجمالية قدرها 5170 م²، ويعكس في تصميمه الطراز المعماري البيئي. يحتوي على 25 غرفة مبيت، ومسرح مكشوف يسع لـ370 مشاهدا، وغرف للفنانين، وقاعة معارض للفنون التشكيلية، ومساحات مخصصة لأنشطة الطفل والمرأة والحرف اليدوية، إلى جانب مكتبة عامة، وناديين للآداب والتكنولوجيا، ومكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار، فضلا عن غرف للخدمات والدعم الفني متكاملة مع منظومة الحماية المدنية”.

أما بيت ثقافة أخميم بسوهاج، فيقع على مساحة 300 م²، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل مكتبة عامة، ومكتبة طفل، وقاعة للفنون التشكيلية، ونادي العلوم، ونادي التكنولوجيا والمعلومات، وناديا للمرأة، وقاعة للأنشطة الفنية المتنوعة.

فيما يقع قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي على مساحة 900 م²، ويضم: مسرحا يتسع لـ112 مقعدا، ومكتبة عامة، وقاعات مخصصة للأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال، ومقر أتوبيس الفن الجميل، واستوديو لتسجيل الصوت، ويعد من أبرز المراكز الثقافية المتخصصة في رعاية وتنمية مواهب الأطفال في مجالات المسرح والفنون والقراءة.