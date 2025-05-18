مدرسة العلمين الجديدة تحتفل بتخرج أول دفعة من رياض الأطفال

كتب - محمد عبدالناصر

نظّمت مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات احتفالية خاصة بمناسبة تخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال (KG2) وانتقالهم إلى الصف الأول الابتدائي، وذلك بمقر المدرسة بمدينة العلمين الجديدة، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفرح والفخر.

تخللت الحفل فقرات فنية واستعراضية مبهجة قدّمها الأطفال، عكست ما تلقوه من رعاية تعليمية وتربوية متكاملة على مدار العام الدراسي، وشهد الحفل تكريم الطلاب وتوزيع شهادات التخرج عليهم بمشاركة ذويهم والمعلمين، في لحظات اتسمت بالفرحة والاعتزاز.

وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للعملية التعليمية، حيث تم تقديم درع تكريمي للمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وتسلمه بالنيابة عنه محمد سمير، مدير عام التنمية والعلاقات العامة.

كما تسلّم محمد سمير درعًا آخر تكريمًا لجهوده المتميزة ودعمه المتواصل للارتقاء بالمنظومة التعليمية والخدمية بالمدينة.

وأكدت إدارة المدرسة في ختام الحفل أن هذا التخرج يُعد نقطة انطلاق لمسيرة تعليمية طموحة ترتكز على أسس التميز والإبداع، مشيدة بما حققه الطلاب من تطور في المهارات والمعارف خلال عامهم الدراسي الأول.

من جانبه، أعرب محمد سمير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التربوي المميز، مشيدًا بالتنظيم الراقي للحفل والدور الإيجابي الذي تلعبه المدرسة في تنمية مهارات الأطفال وفق أحدث الأساليب التربوية الحديثة.

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