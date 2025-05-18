حدث منتصف الليل| تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي.. وتطوير شامل وتعويض المتضررين بالسيدة عائشة

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الوزير يكشف سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.. وموعد منع الميكروباص من السير على الدائري

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مشروع الأتوبيس الترددي يهدف إلى ربط كافة المحاور والمرور بوسائل المواصلات المختلفة في القاهرة الكبرى.

وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من البيض و98% من الدواجن

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% في إنتاج بيض المائدة، و98% في إنتاج الدواجن.

متحدث الوزراء: تطوير شامل وتعويض المتضررين بمنطقة السيدة عائشة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأعمال الجارية في منطقة كوبري السيدة عائشة لا تقتصر على مجرد إصلاح أو ترميم، بل تمثل عملية تطوير شاملة ومتكاملة للمنطقة بأسرها.

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي -(فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي بدأ، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي سيتم خلال الفترة القادمة.

تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون

عقد الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط، على مدار اليوم، لقاءهم الدوري الخامس عشر، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وانخفاض تدريجي بداية من الغد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد شهدت اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث سجلت العاصمة 40 درجة مئوية، وتراوحت الدرجات في الصعيد ما بين 44 و47 درجة.

جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي

فاز جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، خلال الدورة الـ78 المقامة حاليًا بمدينة كان الفرنسية، متقدمًا على أجنحة تمثل أكثر من 150 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين.