بيطري يكشف أبرز 3 أمراض تؤدي إلى نفوق الدواجن في الصيف وطرق الوقاية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أبرز الأمراض التي تصيب الدواجن خلال فصل الصيف وتسبب في نفوقها وطرق الوقاية منها والمحافظة على سلامتها.

وقال "غالب"، في تصريحاته لمصراوي، إنه غالبا ما تنتشر الأمراض الوبائية بين الدواجن خلال فصل الصيف، موضحًا أن أبرزها الأمراض المعدية التي تتسبب في نفوق الكثير منها مثل (مرض نيوكاسل، وأنفلونزا الطيور) ومرض الإجهاد الحراري الذي يؤدي غالبًا لزيادة درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى الأمراض التغذوية التي تسبب فقر الدم وهشاشة العظام.

وأوضح أن طرق الوقاية من تلك الأمراض تكمن في توفير بيئة جيدة التهوية مع نظام تبريد فعال، وتقليل التكدس في الدواجن وتنظيف وعزل الدواجن، وتجنب تلامس الدواجن بالطيور البرية، وتوفير بيئة نظيفة بالإضافة إلى تقديم نظام غذائي متوازن مع مراعاة نوعية الأعلاف وتخزينها بشكل صحيح وتطعيم الدواجن ضد الأمراض المعدية مثل نيوكاسل وأنفلونزا الطيور والكشف المبكر عن الأمراض والسعي إلى علاجها لمنع تفاقمها ومكافحة الحشرات والطفيليات التي تنقل الأمراض.

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