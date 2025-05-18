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هل سيتغير النظام الانتخابي المتعلق بمجلسي النواب والشيوخ؟.. عضو أمناء الحوار الوطني يُجيب

08:00 ص الأحد 18 مايو 2025

الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطن

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كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وقال "ربيع"، لمصراوي، إن الحوار الوطني أنهى مناقشة القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي منذ نحو عام وتم رفع توصياته إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أنه من الوارد تغيير النظام الانتخابي الذي تم العمل به خلال الانتخابات 2020.
وأضاف: "في حال تغيير النظام الإنتخابي من المؤكد أنه سيعقبه تغيير خارطة تقسيم الدوائر الانتخابية التي طبق عليها نظام القائمة المطلقة خلال الانتخابات الماضية.

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أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع النظام الانتخابي مجلس الشيوخ مجلس النواب
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