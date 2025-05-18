تراجع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 23 مايو 2025.

وتوقعت الأرصاد، انخفاض تدريجي بقيم درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية وأمطار خفيفة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر بداية من اليوم وحتى الثلاثاء 20 مايو.

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