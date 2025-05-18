نقيب الأشراف يزور مستشفى الناس: صرح طبي عملاق في الجمهورية الجديدة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

زار السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكرى بالمجان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمشاركة في التوعية، ودعم مسيرتها في تقديم خدماتها العلاجية بالمجان ورسم البسمة على وجوه المرضى.

والتقى نقيب السادة الأشراف، الأطفال، المصابين من غزة والأطفال المصريين، وحرص على توزيع الهدايا عليهم كنوع من الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وتفقد السيد محمود الشريف، غرف الأطفال المرضي، وتعرف على الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتعرف على أقسام المستشفى بما في ذلك الصيدلية والمطبخ والمغسلة وغيرها من الأقسام التي تتعلق جميعها بتقديم أفضل خدمة ورعاية للأطفال أثناء رحلة علا جهم داخل المستشفى.

وأشاد السيد محمود الشريف، بمستوي الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة في مستشفى الناس والتكنولوجيا المتطورة التي يعتمد عليها الصرح الطبي الكبير.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن سعادته بالزيارة قائلا:"سعدت اليوم، بل تشرفت بزيارة هذا الصرح الطبي العملاق، فمستشفى الناس مدينة طبية متكاملة نتشرف بها أمام العالم، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تكون قدوة لجميع مستشفيات مصر".

وقال نقيب السادة الأشراف: انبهرت بوجود هذا الصرح العملاق على أرض مصر، وفي عهد الجمهورية الجديدة، خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها بالمجان لكل للناس، ونشكر جميع القائمين عليها".