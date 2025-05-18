موعد تشغيل الأتوبيس الترددي ومصير الميكروباص - (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الأتوبيس الترددي كان بمثابة حلم في إطار تخطيط النقل للقاهرة الكبرى بما يشمله من ثلاث محافظات.

وقال "مدبولي"، إن المشروع يقوم على تسيير أتوبيسات كهربائية ترددية على الطريق الدائري كله بطول أكثر من 105 كم، ومجموعة كبيرة جداً من المحطات لخدمة كل مناطق التجمعات التي يحتاجها المواطن على مسار الطريق الدائري بالكامل، وتحركها من أي منطقة لأخرى داخل القاهرة."

وأوضح أن التخطيط للمشروع يقوم على تحديد عدد من المحطات وعند كل محطة يوجد موقف خاص بالميكروباصات والتاكسي على اليمين واليسار؛ حتى يستطيع المواطن الوصول إلى هذه المواقف من أي مكان يأتي منه ليستقل الأتوبيس الترددي.

وأضاف أن الأتوبيس مربوط بعدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الكبيرة مثل محطة 'عدلي منصور' والمواقف الإقليمية للأتوبيسات والنقل القادمة من المحافظات المختلفة."

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المرحلة الثانية من المشروع مخطط بدء تشغيلها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشكل القوس الجنوبي للطريق بالكامل، مرورًا بالقاهرة الجديدة والمعادي والجيزة والمريوطية والمنصورية حتى طريق الفيوم، ثم استكمال محطتين أخريين بطريق الواحات مع الدائري بمنطقة كوبري زويل، وصولاً إلى محطة المتحف المصري الكبير، وهي آخر محطات المرحلة الثانية، ليكون قد تم الانتهاء من 75% من المحطات والطريق السطحي.

وأوضح أن المحطات والمواقف السطحية تخدم الراكب القادم من الطريق الدائري أو من الأقاليم أو من طرق داخلية مزدحمة مثل المرج والسلام، حيث كل محطة تتواجد في تقاطع لتخدم شريحة كبيرة من الركاب".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

مش هيطلع على الدائري.. الوزير يكشف مصير 33 ألف سائق ميكروباص بعد الأتوبيس الترددي