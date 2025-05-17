توريد 110 آلاف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى اليوم بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن استلام نحو 110 آلاف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين المختلفة من صوامع وشون وجهات تسويقية، وذلك منذ انطلاق موسم الحصاد والتوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم.

وأكد المحافظ أن أعمال التوريد تسير وفق خطة منظمة، مشيرًا إلى المتابعة اليومية التي تتم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية في الوحدات المحلية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية دورية لمواقع التخزين للاطمئنان على سير العمل وسرعة حل أي معوقات قد تظهر خلال عمليات التسليم.

وأوضح النجار أن المحافظة أعدت خطة مسبقة بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة بهدف تيسير الإجراءات أمام المزارعين وتقليل الوقت والجهد المبذولين في عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن لجنة مركزية تم تشكيلها للإشراف الكامل على منظومة الاستلام ومتابعة لجان التوريد في المواقع المختلفة، مع تقديم تقارير وبيانات يومية لمتابعة الكميات ومعدلات الأداء.

وشدد المحافظ على أهمية تسخير كافة الإمكانيات والتيسيرات الممكنة للمزارعين لضمان تحقيق أعلى نسب توريد ممكنة من محصول القمح المحلي، مؤكداً حرص الدولة الكامل على دعم الفلاح وتوفير بيئة ملائمة للحصاد والتسليم.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن على المزارعين الالتزام بتوريد الكميات المستهدفة إلى الصوامع والشون الرسمية المعتمدة، وذلك لتفادي أي فاقد أو تسرب في المحصول، مؤكدًا استمرار الجهود حتى نهاية موسم التوريد.

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