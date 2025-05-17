أمين شعبة الصيدليات: مبادرة "الووش أوت" لم تفشل.. ونطالب بمهلة إضافية

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية (الووش أوت) لم تفشل كما يُشاع، موضحًا أن المبادرة تواجه ثمّة تحديات، يجري العمل على تذليلها بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار البدوي في تصريحات لمصراوي، إلى أن الشعبة طالبت بزيادة الضغط على بعض شركات التوزيع التي تماطل في تنفيذ القرار وتتبع أسلوب "تضييع الوقت"، مضيفًا أن هناك مجهودًا كبيرًا يُبذل من جميع الأطراف، وعلى رأسهم هيئة الدواء المصرية التي تبذل جهدًا ملحوظًا وتعمل على قدم وساق لضمان نجاح المبادرة، وكذلك اتحاد الغرف التجارية ممثلًا في شعبة الصيدليات، أو غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي.

وشدد البدوي على أهمية تنفيذ قرار "الووش أوت" بدقة، مشيرًا إلى أن نجاحه يعد خطوة محورية في ضبط سوق الدواء وضمان التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وفي سياق متصل، طالب البدوي بمد فترة تنفيذ القرار لمدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر، موضحًا أن صدور القرار تزامن مع شهر رمضان وعطلات الأعياد، مما تسبب في تعطيل دخول البيانات من قبل عدد كبير من الصيادلة، وهو ما يستدعي إتاحة وقت إضافي، آملا في استجابة هيئة الدواء لهذا الطلب.

وأكد البدوي أن أي حديث عن فشل المبادرة غير دقيق، قائلاً: "لم أذكر أبدًا أن المبادرة فشلت، بل نواجه صعوبات ونعمل على حلها بالتنسيق الكامل بين الأطراف المعنية".