وزير الزراعة يكشف حقيقة "وباء الدواجن" ونفوق 30% من الثروة الداجنة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن ما يتردد عن وجود "وضع وبائي" ونسب نفوق مرتفعة في الثروة الداجنة لا أساس له من الصحة.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أوضح فاورق أن نسب النفوق الموسمية الحالية، والتي تتراوح بين 3% و6%، تعتبر طبيعية ومتوافقة مع المعدلات العالمية نتيجة التغيرات المناخية.

وأشار وزير الزراعة ، إلى أن هذه النسب تخص المزارع التي لم تستفد من مبادرة البنك المركزي لدعم صغار المربين، مؤكدًا أن الحديث عن نفوق 30% من الإنتاج الداجني غير دقيق ومبالغ فيه، حيث أن مصر لديها أكثر من 27 ألف مزرعة، ونفوق هذا القدر يعني فقدان إنتاجية نحو 8 آلاف مزرعة.

وشدد فاروق على أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ حوالي 1.55 مليار طائر سنويًا، وهو ما يغطي 98% من الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في بيض المائدة بإنتاج 15.5 مليار بيضة سنويًا.

وتساءل عن كيفية وجود أزمة وبائية في ظل استمرار طلبات التصدير للدواجن والبيض وانخفاض الأسعار.

أكد وزير الزراعة على توافر اللقاحات بكميات كافية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية ستبدأ عملها خلال 24 ساعة لزيارة المزارع والتحقق من الوضع على أرض الواقع، وذلك للرد على ما يثار من شائعات رغم تأكيده على عدم صحتها.