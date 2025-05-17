قفزة تاريخية في تحويلات المصريين.. رئيس اتحاد شباب الخارج: تدريب 10آلاف للسفر للخارج سنويًا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الشباب، على استخدام مراكز التدريب التابعة للوزارة لتدريب وتأهيل الشباب المصري للعمل بالخارج.

جاء ذلك خلال ختام الملتقى الثاني للهجرة غير الشرعية، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، ببورسعيد والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ووزير العمل محمد جبران، ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة الشباب، إلى جانب الإعلامي علاء خليل والمحاسب محمد شحاتة والمحاسب شريف النسيري أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج.

وكشف رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أنه أثناء تواجد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، لافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد، تم التنسيق معه على تدريب 10 آلاف عامل مصري سنويًا، للعمل بالخارج، وذلك من خلال تأهيلهم جيدًا لسوق العمل ليكونوا خير سفراء للدولة المصرية في الخارج.

وأوضح، أن ذلك المؤتمر يأتي تضامنًا مع استراتيجية الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على الشباب المصري من سماسرة الموت، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، فضلا عن التنسيق بين الوزارات المختلفة لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن ملتقى الهجرة غير الشرعية عرض العديد من النماذج النجاح، سواء في الداخل والخارج، وذلك بحث الشباب على عدم المخاطر بأنفسهم.

وأضاف رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الشباب المصري يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي منحهم اهتمامًا غير مسبوق، وأصبح من ضمن الشباب من هم نواب في البرلمان، ونواب محافظين وغيرهم من القيادات الشابة الناجحة في كافة المجالات، ووجه التحية الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دوره الكبير في الحفاظ على المصريين وكرامتهم.