الوزير يكشف سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.. وموعد منع الميكروباص من السير على الدائري

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مشروع الأتوبيس الترددي يهدف إلى ربط كافة المحاور والمرور بوسائل المواصلات المختلفة في القاهرة الكبرى.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أعلن الوزير منع سير الميكروباص على الطريق الدائري تدريجيًا مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي.

وأوضح الوزير أنه اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، سيتم منع سير الميكروباص في المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي، مؤكدًا أن الميكروباص لن يكون له مكان على الطريق الدائري بمجرد تطبيق المنظومة الجديدة.

وناشد المواطنين بعدم السير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي حفاظًا على سلامتهم وتسهيل حركة المرور.

وفيما يتعلق بتعريفة الركوب، أشار الوزير إلى أن قيمة التذكرة ستكون 5 جنيهات لكل أربع محطات، وأن إجمالي تكلفة الرحلة في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محطة ستكون 15 جنيهًا.

كما رحب بسائقي الميكروباص للانضمام إلى العمل في مشروع الأتوبيس الترددي، مؤكدًا على وجود خطة لإحلال الميكروباص القديم قريبًا.

وكشف الوزير عن إنشاء شركة مساهمة بين القطاع العام والخاص لإدارة الأتوبيس الترددي، مؤكدًا أن الفرصة ستكون متاحة لكل مصري لتملك أسهم في الشركة بعد طرحها في البورصة.

وأشار إلى أن الطريق الدائري مراقب بالكاميرات، وفي حال حدوث أي أعطال للسيارات، يجب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق وسيتم توجيه فرق صيانة فورية للمساعدة.

وأكد الوزير على عدم السماح بعودة "السويقة" على الطريق الدائري، وأن منع صعود الميكروباص سيكون نهائيًا بمجرد بدء التشغيل الفعلي للأتوبيس الترددي.