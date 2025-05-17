الزراعة: لدينا زيادة غير مسبوقة في إنتاج الدواجن والبيض

كتبت- داليا الظنيني ؛

نفى الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ما تردد بشأن نفوق 30% من إنتاج الدواجن في مصر.

وقال "سليمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن مصر تشهد زيادة غير مسبوقة في إنتاج الدواجن والبيض، تعكس حجم الثقة المتنامية في جودة المنتجات المحلية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير الخارجي.

وأوضح أن إنتاج مصر من الدواجن بلغ نحو مليار و400 مليون دجاجة سنويًا، في حين وصل إنتاج البيض إلى 16 مليار بيضة، بزيادة بلغت 1.6 مليار بيضة عن الفترات السابقة، أي ما يعادل نموًا بنسبة 16%، ما يعزز مكانة مصر كدولة منتجة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتصدير.

وأشار إلى أن آخر تسعة أشهر شهدت تراجعًا نسبيًا في أسعار الأعلاف، وهو ما فتح المجال أمام استثمارات جديدة شجعت على تطوير صناعة الدواجن، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع الحيوي.