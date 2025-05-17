وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من البيض و98% من الدواجن

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% في إنتاج بيض المائدة، و98% في إنتاج الدواجن.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن قطاع الدواجن في مصر يضم أكثر من 27 ألف مزرعة متنوعة، تشمل مزارع لإنتاج بيض المائدة، ودواجن التسمين، وأمهات الدواجن، بالإضافة إلى شركات متخصصة في إنتاج أمهات وجدود الدواجن.

وأشار فاروق إلى أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ حوالي 1.55 مليار طائر سنويًا، مما يغطي 98% من احتياجات السوق المحلية. وفيما يتعلق ببيض المائدة، فقد بلغ حجم الإنتاج السنوي 15.5 مليار بيضة، محققًا اكتفاءً ذاتيًا كاملًا.

ولفت وزير الزراعة إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن المصرية تجاوز 100 مليار جنيه، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن القطاع التجاري ينتج نحو 1.4 مليار طائر تسمين سنويًا، بينما يساهم القطاع الريفي بـ 320 مليون دجاجة بلدية سنويًا، لتلبية 97% من احتياجات السوق.

وأضاف فاروق أن متوسط نصيب الفرد من البيض في مصر يبلغ 140 بيضة سنويًا، وأن هذه الصناعة الحيوية توفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون عامل.