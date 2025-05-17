متحدث الوزراء: تطوير شامل وتعويض المتضررين بمنطقة السيدة عائشة

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأعمال الجارية في منطقة كوبري السيدة عائشة لا تقتصر على مجرد إصلاح أو ترميم، بل تمثل عملية تطوير شاملة ومتكاملة للمنطقة بأسرها.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن منطقة السيدة عائشة تعد من أعرق المناطق التاريخية في مصر وتضم العديد من المعالم التراثية الهامة مثل القلعة ومسجد السلطان حسن والرفاعي.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على هذا الطابع التراثي الأصيل في إطار عملية التطوير الجارية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم بالفعل تنفيذ بعض الإزالات للعقارات والمحال التجارية التي تعيق عملية التطوير، مؤكدًا أنه تم تعويض جميع أصحاب الحق المستحقين لهذه الإزالات بشكل كامل وفوري.

وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن إنشاء محاور مرورية جديدة تهدف إلى تحقيق سيولة مرورية أفضل في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال تشجير وتجميل واسعة النطاق لإضفاء مظهر جمالي يليق بتاريخ وأهمية المنطقة التراثية.

وفي سياق متصل، أوضح الحمصاني أن هذا التطوير الشامل لمنطقة السيدة عائشة يتكامل مع جهود تطوير منطقة الفسطاط وإنشاء محور صلاح سالم البديل، وذلك بهدف تحويل المنطقة بأكملها إلى منطقة سياحية جاذبة على أعلى مستوى، تستفيد من بعدها التاريخي والثقافي العريق مع الحفاظ على هويتها البصرية المميزة في المنشآت الجديدة.