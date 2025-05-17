وزيرة التخطيط: التكامل العربي ضرورة لمواجهة الصدمات التي تعصف بالعالم

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تضافر الجهود العربية لتحقيق مصالح الأمة، مشددة على أن التكامل الاقتصادي العربي سيعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة الصدمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الأخيرة.

خلال كلمتها أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في بغداد، أضافت المشاط أن قدرة الاقتصادات العربية على تجاوز التحديات الراهنة تتوقف على مضاعفة الجهود لتعزيز التضامن والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وفي سياق متصل، أشاد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة في بغداد.

وأكد البريـ أن الكلمة عبرت بصدق عن ضمير الأمة العربية، وجسدت الموقف المصري الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بـ "آلة القتل والتدمير" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية تكاتف الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.