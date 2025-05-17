متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي بدأ، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي سيتم خلال الفترة القادمة.

خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح أن هذا المشروع يُعد إنجازًا كبيرًا في النقل العام، إذ يربط تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وصولاً إلى أكاديمية الشرطة، مما يسهم في تعزيز الانضباط المروري.

وأشار الحمصاني إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وسائل نقل جماعية متطورة وصديقة للبيئة، موضحًا أن المرحلة الأولى تمتد لمسافة 35 كيلومترًا وتضم 14 محطة.

ونوه إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل بحلول يوليو 2025، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ليصل المشروع بأكمله إلى 110 كيلومترات.

وشدد على أن الأسطول الأولي يشمل 100 أتوبيس، مما يقلل زمن الانتظار إلى ثلاث دقائق في الأوقات العادية ودقيقة ونص في ساعات الذروة.

وأضاف أن المحطات مجهزة بتسهيلات مثل كباري المشاة وأماكن انتظار السيارات، مما يجعل الوصول إليها سهلاً.

وأكد أن أسعار التذاكر والاشتراكات سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدًا أن هذا المشروع سيوفر تجربة نقل حضارية غير مسبوقة للمواطنين.