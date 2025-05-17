الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وانخفاض تدريجي بداية من الغد

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد شهدت اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث سجلت العاصمة 40 درجة مئوية، وتراوحت الدرجات في الصعيد ما بين 44 و47 درجة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، طمأنت غانم المواطنين بأن حدة هذه الموجة ستبدأ في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من الغد.

وأوضحت أن السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ستشهدان انخفاضًا في قيم الحرارة بدءًا من يوم غد الأحد. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض سيكون تدريجيًا، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 و6 درجات، لتستمر في الانخفاض خلال باقي أيام الأسبوع لتصل إلى 33 و32 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يعود استقرار الأجواء بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الدكتورة منار غانم أن الاستقرار سيعود للأجواء الجوية في نهاية الأسبوع، مع بقاء الارتفاع في درجات الحرارة في محافظات الصعيد، وخاصة المحافظات الجنوبية.