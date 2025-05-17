حدث في 8 ساعات| السيسي يعلق على محاولات إسرائيل للتطبيع مع الدول العربية.. وتصعيد جديد للمحامين غدًا

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في القمة العربية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد.

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وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يفتتحان المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بأوسيم

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بطاقة 60 ألف م3/ يوم بأوسيم بالجيزة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

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السيسي: الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار رغم آلة التدمير الإسرائيلية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القمة العربية تنعقد اليوم، في ظرف تاريخي، حيث تواجه منطقتنا تحديات معقدة، وظروف غير مسبوقة، تتطلب منا جميعا -قادة وشعوبًا- وقفة موحدة، وإرادة لا تلين، وأن نكون على قلب رجل واحد قولًا وفعلًا حفاظًا على أمن أوطاننا، وصونًا لحقوق ومقدرات شعوبنا الأبية.

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من الغد.. "المحامين" تمتنع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات ولمدة يومين

أعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد.

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تعليق قوي من الرئيس السيسي على محاولات إسرائيل للتطبيع مع الدول العربية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

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رئيس الوزراء: "السكري" من أكبر 20 منجمًا على مستوى العالم

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بثاني تصريحاته الإعلامية اليوم، التي تلت تفقد سير الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى الوزارة، والصندوق، والمكتب الاستشاري.

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أعلى درجة.. الأرصاد: الحرارة الآن على القاهرة 43 درجة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس حاليًا يشهد أجواءً شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء بعد أن سجلت أعلى درجة لليوم حتى الساعة 2 ظهرًا في محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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السيسي يلتقي رئيس الوزراء العراقي على هامش القمة العربية في بغداد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش القمة العربية الرابعة والثلاثين، والمنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

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بديل الميكروباص.. مصدر يكشف أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT على الدائري

كشف مصدر ذو صلة وثيقة بمشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري أسعار التذاكر الخاصة بالمشروع.

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