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الإسكان: محطات المعالجة تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى العالم

06:59 م السبت 17 مايو 2025

الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان

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كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محطات المعالجة الخاصة بالصرف الصحي ومحطات التنقية تشهد تطورًا كبيرًا ومتلاحقًا ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامي محمد سويد، على هامش افتتاح معرض ويندوركس: "كل أسبوع بنسمع عن تحديث في تقنية جديدة وتكنولوجيا بتحل لنا مشكلات وتحديات".

وأوضح أن أشقاء من الدولة الإفريقية مشاركين في معرض ويندوركس، متابعًا: "فرحوا لما شافوا المحابيس بتتصنع في مصر وأن هناك شراكة بين مصر والشركات العالمية، ويريدون أن ينتقل ذلك إليهم".

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الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان محطات المعالجة الخاصة بالصرف الصحي محطات التنقية مصر الإعلامي محمد سويد افتتاح معرض ويندوركس
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