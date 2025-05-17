بديل الميكروباص.. مصدر يكشف أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT على الدائري

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر ذو صلة وثيقة بمشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري أسعار التذاكر الخاصة بالمشروع.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إنه من المتوقع أن تكون أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على النحو التالي:

- 4 محطات بـ 5 جنيهات.

- 9 محطات بـ 10 جنيهات.

- 14 محطة بـ 15 جنيهًا.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم في الوقت الحالي التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي والتي تمتد بطول 14 محطة تمهيدًا لتشغيلها رسميًا أمام جمهور الركاب.