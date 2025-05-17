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من الغد.. "المحامين" تمتنع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات ولمدة يومين

04:44 م السبت 17 مايو 2025

نقابة المحامين

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كتب- محمد نصار:

أعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/2025.

وتواصل نقابة المحامين، إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتؤكد إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

وشددت نقابة المحامين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

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