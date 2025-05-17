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الإيجار القديم| بالفيديو.. أبرز الخلافات بين الملاك والمستأجرين واستدعاء عاجل للحكومة

04:31 م السبت 17 مايو 2025

الإيجار القديم

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كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، كل ما يتعلق بمشروعَي قانونَي الإيجار القديم المقدمَين من الحكومة إلى البرلمان، وما دار بشأنهما من جلسات حوار مجتمعي عبر البرلمان.

واستمع مجلس النواب عبر لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، وفي حضور لجان التنمية المحلية والشؤون النيابية والتشريعية، والوزراء المعنيين، إلى آراء خبراء وأساتذة القانون المدني، ولجان علمية بشأن الإيجار القديم، وكذلك آراء ومقترحات ممثلي ملاك الإيجار القديم، وممثلي المستأجرين.

وأعلن الفيومي أنه تم استدعاء 4 محافظين (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية)؛ للاستماع إلى آرائهم بشأن الإيجار القديم، خلال جلسة 25 مايو الجاري.

للاطلاع على تفاصيل المناقشات وأبرز المقترحات وكل ما يتعلق بالإيجار القديم عبر الفيديو التالي:

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الإيجار القديم الدكتور محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان
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