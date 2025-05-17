السيسي يثمن جهود ترامب ويكشف دور مصر في إطلاق سراح الرهينة الأمريكي

كتب- محمد نصار:

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يناير 2025.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال السيسي: لا يفوتني هنا، أن أثمن جهود الرئيس دونالد ترامب، الذي نجح في يناير 2025، في التوصل إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أن هذا الاتفاق، لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد، في محاولة لإجهاض أي مساع نحو الاستقرار.

ونابع: على الرغم من ذلك، تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، شريكيها في الوساطة، بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار، مما أسفر مؤخرًا عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي "عيدان ألكسندر".

كما بادرت مصر، بالدعوة لعقد قمة القاهرة العربية غير العادية، في 4 مارس 2025، والتي أكدت الموقف العربي الثابت، برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وتبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله، وهي الخطة التي لقيت تأييدًا واسعًا؛ عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

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