الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

وقَّعَ الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بروتوكول تعاون مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتوثيق الروابط العلمية والثقافية وتبادل الخبرات مع مختلف الأكاديميات والهيئات التدريبية المتخصصة بالدولة.

وألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، خلال مراسم توقيع البروتوكول، كلمةً أكد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول لإعداد كوادر مؤهلة وفقًا لأحدث النظم العلمية والتدريبية لتكون قادرةً على خدمة الوطن .

وأعربت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عن تقديرها الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في تدريب وتأهيل الشباب من خلال الدورات التخصصية التي تعقد داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وكذا مواكبتها التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف التخصصات العلمية .

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الأكاديميتَين لتقديم الدعم اللازم للخريجين بمختلف تخصصاتهم لخدمة الوطن وَفق منظور علمي ووطني يسهم في تحقيقهم التميز بمختلف مجالات عملهم المستقبلية .

حضر فاعليات توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسؤولي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب .

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