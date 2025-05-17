أعلى درجة.. الأرصاد: الحرارة الآن على القاهرة 43 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس حاليًا يشهد أجواءً شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء بعد أن سجلت أعلى درجة لليوم حتى الساعة 2 ظهرًا في محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن درجات الحرارة التي تم تسجيلها على بعض المحطات كانت:

- القاهرة الكبرى 40 درجة.

- المنيا 43 درجة.

- الاقصر 44 درجة.

- أسوان 45 درجة.

- شرم الشيخ 39 درجة.

- مطروح 24 درجة.

وأضافت الهيئة، أنه مع تقدم الوقت دخول الرياح الشمالية الغربية سيعمل على تلطيف الأجواء وإحساس أفضل بسبب اختلاف تأثير الكتلة الهوائية ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

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