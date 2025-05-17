القوات المسلحة تنظم لقاءً تعريفيًا للملحقين العسكريين استعدادًا لـ "إيديكس 2025"

كتب- محمد سامي:

نظّمت القوات المسلحة حفلًا تعريفيًا للملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين بمصر، وذلك للتعريف بتنظيم الدولة المصرية للمعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار الإعداد والتجهيز للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025"، وتأكيدًا على دور مصر الريادي في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

حضر الفعالية عدد من قادة القوات المسلحة، إلى جانب الملحقين العسكريين والتجاريين من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقاتها الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف الدول.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، كلمة أكد خلالها على حرص القوات المسلحة على تنظيم المعرض بالمستوى الذي يليق بمكانة مصر، ويعكس قدرتها على تنظيم أحداث كبرى تحظى بإشادة واسعة من المشاركين والزوار من مختلف دول العالم.

كما شدد على أهمية الاستفادة من النجاحات السابقة للمعرض لتعزيز مستوى التميز في نسخته المقبلة.

وتضمن الحفل عرضًا تقديميًا من اللجنة المنظمة، إلى جانب فيلم تسجيلي استعرض النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة من "إيديكس"، بمشاركة كبرى الشركات العالمية في مجال التصنيع العسكري، بما يبرز التنظيم الاحترافي والمكانة الدولية التي يحظى بها الحدث في الأوساط العسكرية والصناعية.

كما تم استعراض الرؤية المستقبلية لمعرض "إيديكس 2025"، من خلال عدد من وكلاء التسويق، الذين قدموا لمحة حول الأجنحة المختلفة ومشاركة الشركات العارضة في النسخة المرتقبة.

واختُتمت الفعاليات بجلسات حوارية تفاعلية بين الملحقين العسكريين والتجاريين وممثلي الشركات الكبرى في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تم الرد على الاستفسارات الخاصة بالمعرض، وآليات المشاركة، والاستعدادات اللوجستية والفنية الجارية.

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