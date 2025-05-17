السيسي يغادر بغداد عقب مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين

كتب- محمد سامي:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة العراقية بغداد عقب مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين.

وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش القمة العربية الرابعة والثلاثين، والمنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد الرئيس، ثقة مصر في قيادة العراق للعمل العربي المشترك خلال العام المقبل في ضوء رئاسته للقمة العربية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء العراقي، الذي أكد على الدور المصري المحوري في الاطار العربي وازاء التطورات الإقليمية.

وشهد اللقاء إشادة الرئيس بالتقدم الذي يشهده العراق في مختلف القطاعات، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبالأخص قطاعي البنية التحتية والطاقة، والدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات المصرية لدعم برامج التنمية في العراق.

وأكد الجانبان، حرصهما على استكشاف آفاق أرحب للتعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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