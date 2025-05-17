وظائف في الأردن برواتب مجزية.. التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن توافر 5 فرص عمل في مهنة "عامل تربية مواشي" بإحدى الشركات الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن آليات الربط الإلكتروني بين الجانبين المصري والأردني.

تفاصيل فرص عمل الأردن

أوضحت الوزارة، في بيان، أن وظائف وفرص عمل الأردن مخصصة للعمل في مجال تربية الأبقار الحلوب، وتقدم الشركة راتبًا شهريًا قدره 300 دينار أردني، على أن تتوافر لدى المتقدم خبرة لا تقل عن عام في نفس المجال.

شروط وظائف وفرص عمل الأردن

من ضمن الشروط الأساسية للقبول بوظائف الأردن وفرص العمل المتاحة، أن يكون المتقدم خاليًا من فيروس C، وألا يكون قد سبق ترحيله من الأردن خلال السنوات الخمس الماضية، كما يُشترط ألا يكون قد غادر المملكة الأردنية في الفترة ما بين 31 مايو 2020 وحتى 31 مايو 2021.

وفي هذا السياق، صرحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، بأن هذه الفرص تأتي في إطار تفعيل الاتفاق الثنائي بين محمد جبران، وزير العمل، ونظيره الأردني الدكتور خالد البكار، والخاص بآلية التوظيف المشترك من خلال الربط الإلكتروني المباشر.

موعد بدء التقديم على وظائف الأردن

أشارت إلى أن التقديم متاح للراغبين بدءًا من اليوم السبت 17 مايو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، من خلال الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا، ثم اختيار مهنة "عامل تربية مواشي" من بين الوظائف المعروضة.

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